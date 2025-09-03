На Київщині чоловік зарізав свою неповнолітню сестру

У вівторок, 2 вересня близько 15:30, у місті Біла Церква Київської області у під’їзді будинку знайшли тіло дівчини з ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали 25-річного брата загиблої.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Реклама

Реклама

Встановлено, що підозрюваний перебував у квартирі разом зі своєю 17-річною сестрою. Під час конфлікту чоловік завдав дівчині удару ножем.

“Потерпіла вибігла з квартири, намагаючись врятуватись. Однак кривдник наздогнав її на сходовому майданчику та завдав їй ще декілька ударів ножем, внаслідок чого неповнолітня померла”, — розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років увʼязнення.