        На Київщині чоловік зарізав свою неповнолітню сестру

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 18:52
        Оголошення підозри затриманому за вбивство / Фото: Поліція Київщини
        У вівторок, 2 вересня близько 15:30, у місті Біла Церква Київської області у під’їзді будинку знайшли тіло дівчини з ножовими пораненнями. За підозрою у вбивстві затримали 25-річного брата загиблої.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Встановлено, що підозрюваний перебував у квартирі разом зі своєю 17-річною сестрою. Під час конфлікту чоловік завдав дівчині удару ножем.

        “Потерпіла вибігла з квартири, намагаючись врятуватись. Однак кривдник наздогнав її на сходовому майданчику та завдав їй ще декілька ударів ножем, внаслідок чого неповнолітня померла”, — розповіли в поліції.

        Правоохоронці затримали підозрюваного. Речові докази вилучено.

        Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115  ККУ. Зловмиснику загрожує до 15 років увʼязнення.


