Кримінал

На Київщині батько з сином готували ракетні удари та хоронили останки загиблих окупантів

18 Березня 2024 10:13
читать на русском →
сбу
На Київщині СБУ затримала сім’ю зрадників / Фото: СБУ

СБУ затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та хоронили останки загиблих окупантів під Києвом.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які діяли на Київщині. Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, зрадники “зливали” геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

“За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Листування зрадників з російськими кураторами

Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. У результаті спецоперації на Київщині обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано”, – повідомли у службі.

Серед іншого, ворожі агенти виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки окупантів, які загинули під час боїв за Київ.

“Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний “фотозвіт” із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків”, – розповіли в СБУ.

Листування зрадників з російськими кураторами

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який “звернув увагу” на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Березня 2024 12:15

Кабмін виділяє додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів
18 Березня 2024 12:48

Американський сенатор Ліндсі Грем прибув до Києва
18 Березня 2024 11:33

Догляд за інвалідом. У ВР думають, як перекрити лазівку для ухилянтів
18 Березня 2024 10:13

На Київщині батько з сином готували ракетні удари та хоронили останки загиблих окупантів
18 Березня 2024 09:44

Оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP. П’ять українок потрапили у топ-40
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки