На Київщині батьків, які залишили новонародженого під парканом, відправили під домашній арешт

Поліцейські повідомили батькам немовля, які кинули свою дитину у сумці під парканом у Богуславі, про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини. Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці. Правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини.

Як розповіли в поліції, батьки, маючи можливість звернутися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою лікарів з народження дитини, знехтували цією можливістю та залишили немовля у безпорадному стані.

“На Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. Надалі, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків”, – розповів очільник поліції Київщини Анатолій Щадило.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.