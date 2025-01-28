На Курщині ЗСУ знищили двох північнокорейських солдатів та захопили трофеї (фото)

Воїни 8-го полку ССО під час спеціальних дій на території Курської області провели зачистку ворожих позицій. Противник зазнав значних втрат у живій силі та захопили важливі трофеї ворога.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗС України.

У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів, за допомогою дронів знищили сімох окупантів, ще десятеро зазнали поранень.

Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили:

засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів;

далекомір ДЛ-5;

тепловізійний приціл 1ПН139-1;

штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом 1П87;

засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога;

документи окупантів.

“Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника. Працюємо далі”, – йдеться в повідомленні.