На Курщині ЗСУ знищили двох північнокорейських солдатів та захопили трофеї (фото)

Воїни 8-го полку ССО під час спеціальних дій на території Курської області провели зачистку ворожих позицій. Противник зазнав значних втрат у живій силі та захопили важливі трофеї ворога.
Про це повідомили в Силах спеціальних операцій ЗС України.
У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів, за допомогою дронів знищили сімох окупантів, ще десятеро зазнали поранень.
Також оператори 8-го полку ССО на ворожих позиціях виявили:
- засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів;
- далекомір ДЛ-5;
- тепловізійний приціл 1ПН139-1;
- штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом 1П87;
- засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога;
- документи окупантів.
“Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника. Працюємо далі”, – йдеться в повідомленні.