На Курщині здалися в полон двоє бойовиків “Ахмату”, решта була знищена

Під час штурмових дій на Курщині Поліські десантники з 95-ї бригади ДШБ знищили всіх бойовиків з так званого спецпідрозділу «Ахмат» та 155 бригади морської піхоти.

“Тільки двоє з “ахматівців” вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу”, – повідомили в 95-й ДШБ.

“Ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!”