На Курщині здалися в полон двоє бойовиків “Ахмату”, решта була знищена

Під час штурмових дій на Курщині Поліські десантники з 95-ї бригади ДШБ знищили всіх бойовиків з так званого спецпідрозділу «Ахмат» та 155 бригади морської піхоти.
“Тільки двоє з “ахматівців” вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу”, – повідомили в 95-й ДШБ.
“Ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!”
"Ахмат-Сила" до и после встречи с #95одшбр #всу (не понимаю, нафига накладывать такой громкий фоновый музон, что практически заглушает оригинальный звук?) https://t.co/NrCdPdenl7 #кадыровцы pic.twitter.com/rlEaPcMEOm— Necro Mancer (@666_mancer) October 27, 2024