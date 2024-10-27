Суспільство

На Курщині здалися в полон двоє бойовиків “Ахмату”, решта була знищена
27 Жовтня 2024 10:19
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ахмат, полон
Полонені бойовики спецпідрозділу «Ахмат» / Скріншот відео 95 ДШБ

Під час штурмових дій на Курщині Поліські десантники з 95-ї бригади ДШБ знищили всіх бойовиків з так званого спецпідрозділу «Ахмат» та 155 бригади морської піхоти.

“Тільки двоє з “ахматівців” вміють користуватися мізками – вони захотіли врятувати своє життя і здалися в полон. Їм одразу надали медичну допомогу”, – повідомили в 95-й ДШБ.

“Ті, хто добровільно здався, зберегли життя, решту окупантів перемололи в бою десантники!”


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