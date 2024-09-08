На Курахівському і Покровському напрямках кількість штурмів росіян зросла до 42 – Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки на Покровському напрямку точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 штурми українських позицій. Тривають бої в шести локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 19 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.

Сьогодні окупант активізував застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 7 авіаційних ударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під удари ворога потрапили райони населених пунктів Ямпіль, Береза, Бачівськ, Княжичі, Кіндратівка, Первомайське та місто Суми.