На Куп’янському напрямку загинув тренер київського футбольного клубу

На війні проти російських окупантів загинув тренер футбольного клубу “Троєщина” Денис Скляренко.

Трагічну звістку повідомили у Департаменті молоді та спорту міста Києва.

Скляренко – випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу, працював у футбольному клубі “Троєщина”.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України він добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої заслуги був нагороджений “Золотим Хрестом”.

Життя Дениса обірвалося на Куп’янському напрямку.