Спорт

На Куп’янському напрямку загинув тренер київського футбольного клубу
12 Жовтня 2024 20:32
читать на русском →
футбол
На війні з російськими окупантами загинув тренер ФК “Троєщина” Денис Скляренко / Фото Facebook ФК "Троєщина"

На війні проти російських окупантів загинув тренер футбольного клубу “Троєщина” Денис Скляренко.

Трагічну звістку повідомили у Департаменті молоді та спорту міста Києва.

Скляренко – випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу, працював у футбольному клубі “Троєщина”.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України він добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої заслуги був нагороджений “Золотим Хрестом”.

Життя Дениса обірвалося на Куп’янському напрямку.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Жовтня 2024 20:45

Зеленський щодо Курської операції: “Тримаємо визначені рубежі”
12 Жовтня 2024 20:08

“Я знаю: як стався “витік”. Андрій Мельник про диверсію на “Північному потоці”
12 Жовтня 2024 19:00

Зеленський про підсумки візитів до європейських столиці: тепер працюватимемо на рівні команд
12 Жовтня 2024 17:25

Генштаб повідомляє про важку ситуацію на Курахівському напрямку
12 Жовтня 2024 17:10

Командування Медичних сил зустрілося з керівниками ВЛК щодо хабарів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки