На Куп’янському напрямку ворог зазнав значних втрат – Сирський

На ділянці Ягідне – Куп’янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словамив, силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп’янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп’янська.

“Сили оборони професійно виконують задачі – за останній тиждень на Куп’янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими – 220, пораненими – 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон”, – написав він в Telegram.