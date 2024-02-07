На Куп’янському напрямку фіксують близько 40 тис. військових РФ — Синєгубов

На Куп’янському напрямку фронту росіяни мають близько 40 тисяч військових, однак вимушені поповнювати сили через втрати, які окупантам завдають Збройні сили.

Про це у коментарі “Суспільне Харків” сказав керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни проводять штурми на Куп’янському напрямку протягом пів року.

“Такі активні дії йдуть вже шість місяців. Тому для нас ця ситуація повністю прогнозована. Цифра росіян постійно змінюється. Щодо особового складу фіксуємо близько 40 тис. військових там накопичено. Це Куп’янський напрямок, це Синьківка, Табаївка. Щодо техніки, та техніка, яка була, та і є. Він проводить поповнення, щоб доукомплектувати свої підрозділи. Ситуація прогнозована”, — говорить керівник Харківської ОВА.

“Перерви на Куп’янському напрямку — день-два, ми пов’язували з ускладненими погодними умовами. Ворог невеличку паузу використовує для своїх підрозділів. Ця заміна проходить постійно: росіяни мають великі втрати серед живої сили, броньованої техніки”, — сказав Синєгубов.