На Краматорському напрямку сьогодні окупанти не проводили наступальних дій

Станом на 16:00 30 серпня тривають запеклі бої на сході та півночі України. Загалом від початку доби зафіксовано 104 бойові зіткнення.

За даними Генерального штабу, від обстрілів з території Росії постраждали прикордонні населені пункти Сумської області – Малушине, Велика Берізка, Нововасилівка, Ситне, Прогрес, Товстодубове, а також Чернігівщини – Лісківщина, Грем’яч, Леонівка, Архипівка, Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак, ще чотири бої тривають. Противник завдав трьох авіаударів, скинув 10 керованих авіабомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, один із яких – з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку зупинено чотири атаки, ще одна триває в районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів намагався штурмувати позиції біля Петропавлівки та Куп’янська, три бої тривають. На Лиманському напрямку зафіксовано 15 атак поблизу Нового Миру, Колодязів, Діброви та у напрямку Шандриголового і Дронівки, нині триває п’ять зіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Торецькому напрямку в районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки українські підрозділи відбили п’ять атак.

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку – від початку доби росіяни здійснили 38 спроб просунутися у районах Шахового, Сухецького, Никанорівки, Володимирівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Червоного Лиману, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного та Новоукраїнки, у напрямку Покровська та Золотого Колодязя. Українські сили стримують натиск, зупинивши вже 33 атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував поблизу Олександрограда, Маліївки, Шевченка, Зеленого Поля, а також у напрямку Новоселівки та Комишувахи. Чотири бої там тривають досі.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив, проте завдав авіаудару по Білогір’ю. На Оріхівському напрямку агресор тричі намагався просунутися біля Кам’янського, одне боєзіткнення ще триває.

На інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін.