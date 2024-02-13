На користь України стягнули активи російського олігарха Івана Саввіді

Вищий антикорупційний суд дозволив стягнути в дохід держави активи російського бізнесмена грецького походження Івана Саввіді, який, за даними слідства, має тісний зв’язок з владою РФ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться про 100% корпоративних акцій приватного акціонерного товариства «Пентопак» та дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна», фактичним кінцевим власником яких є Саввіді.

З відкритих джерел відомо, що компанія «Пентопак», яка займається виробництвом плит, листів, труб і профілів із пластмас, у 2022 році заробила 14 мільйонів гривень чистого прибутку.

У ДБР зазначають, що Саввіді причетний до антиукраїнської діяльності, а після початку повномасштабного російського вторгнення неодноразово надавав благодійну допомогу так званій «ДНР».

Раніше під час розслідування ДБР ці активи, а крім того, комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 мільйона гривень та 345 тисяч доларів та транспортні засоби були арештовані й передані в управління АРМА.