Кримінал

На користь України стягнули активи російського олігарха Івана Саввіді

13 Лютого 2024 15:41
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дбр
Російський бізнесмен грецького походження Іван Саввіді / Скриншот з відео RT

Вищий антикорупційний суд дозволив стягнути в дохід держави активи російського бізнесмена грецького походження Івана Саввіді, який, за даними слідства, має тісний зв’язок з владою РФ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Йдеться про 100% корпоративних акцій приватного акціонерного товариства «Пентопак» та дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна», фактичним кінцевим власником яких є Саввіді.

З відкритих джерел відомо, що компанія «Пентопак», яка займається виробництвом плит, листів, труб і профілів із пластмас, у 2022 році заробила 14 мільйонів гривень чистого прибутку.

У ДБР зазначають, що Саввіді причетний до антиукраїнської діяльності, а після початку повномасштабного російського вторгнення неодноразово надавав благодійну допомогу так званій «ДНР».

Раніше під час розслідування ДБР ці активи, а крім того, комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 мільйона гривень та 345 тисяч доларів та транспортні засоби були арештовані й передані в управління АРМА.


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