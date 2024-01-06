На кордоні з Румунією затримано табун ухилянтів

Учора ввечері прикордонний наряд відділу «Красноїльськ» зафіксував рух кількох осіб в бік державного кордону з Румунією.

“Групи реагування прикордонників Чернівецького загону дісталися місця події в той момент, коли порушники вже намагалися подолати загороджувальний паркан. Тому для того, щоб їх зупинити, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів”, – повідомляє пресслужба ДПСУ.

В результаті прикордонники затримали 10 чоловіків призовного віку, які виявилися мешканцями Чернівецької, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу та складено матеріали про адміністративні правопорушення.