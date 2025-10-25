На кордоні з Польщею утворилися черги через нову систему в’їзду до ЄС

У пунктах пропуску Львівської області спостерігається підвищене накопичення транспортних засобів.

Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін у Facebbook.

Зазначається, що інтенсивність руху зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул, а тривале очікування – впровадженням нової системи EES (Entry/Exit System), яка фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах.

За даними прикордонників, наразі система повністю функціонує у польських пунктах пропуску «Медика», «Корчова» та на залізничному пункті «Перемишль». На інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, EES працює у тестовому режимі.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Ця процедура застосовується для громадян віком від 12 років та потребує додаткового часу, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

Прикордонники зазначають, що співпрацюють із польськими колегами для координації дій і оперативного реагування на зміни, пов’язані з роботою EES.

Станом на 10:00 25 жовтня на виїзд з України очікували: у ПП «Краківець» – 115 авто, «Грушів» – 90 авто, «Угринів» – 75 авто, «Шегині» – 70 авто, «Нижанковичі» – 40 авто, «Рава-Руська» – 40 авто, «Смільниця» – 30 авто.

Європейський Союз 12 жовтня розпочав поетапний запуск цифрової Системи в’їзду/виїзду(EES) на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Система EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема України, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).