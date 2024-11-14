На кордоні Польщі з Росією розмістили перші південнокорейські танки 

У польському місті Бранево, неподалік кордону з Калінінградською областю Росії, вперше на озброєння надійшли танки К2 виробництва Південної Кореї. Контракт на постачання цих танків був підписаний між країнами в липні 2022 року, також планується спільне виробництво К2.

Речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцинська повідомила Польській агенції преси (PAP) про прибуття перших зразків. За її словами, наступну партію танків очікують наприкінці 2024 року. 16-та дивізія також опублікувала кадри танків, що прибули в Бранево.