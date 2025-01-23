Політика

На кордон США і Мексики буде відправлено тисячі військових, – CNN
23 Січня 2025 07:43
читать на русском →
Військові Національної гвардії Техасу на патрулюванні / Фото: Rose L. Thayer/Stars and Stripes
Військові Національної гвардії Техасу на патрулюванні / Фото: Rose L. Thayer/Stars and Stripes

На південний кордон США з Мексикою найближчим часом буде направлено тисячі додаткових військовослужбовців, пише CNN з посиланням на джерела.

Наразі незрозуміло, які саме підрозділи вирушать на кордон, але до складу першої хвилі, за даними CNN, увійдуть близько 1500 військовослужбовців.

Наразі на кордоні, як пише CNN, уже перебувають близько 2200 військових Об’єднаної оперативної групи-Північ, які допомагають підтримувати роботу митної та прикордонної служб, виконуючи здебільшого логістичні та бюрократичні завдання – введення даних, моніторинг і технічне обслуговування транспортних засобів.

Також на кордоні перебуває контингент Національної гвардії. За даними військового департаменту Техасу, у місії задіяно близько 4500 військових.

За словами джерел CNN, додаткові сили виконуватимуть багато в чому ті самі завдання, і, як очікується, мають поповнити та посилити Об’єднану оперативну групу-Північ. Також вони допомагатимуть у центрах управління і контролю та надаватимуть фахівців із розвідки для оцінки загроз і потоків мігрантів.

За словами одного з чиновників, очікується, що найближчими тижнями і місяцями на кордон буде направлено ще більше діючих військ. Перша хвиля, за його словами, має закласти основу для більш масштабної військової присутності на кордоні США і Мексики.

Дональд Трамп одразу після вступу на посаду президента США 20 січня оголосив, що введе режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою і відправить туди війська для стримування нелегальної міграції. “Весь незаконний в’їзд буде негайно зупинено, і ми почнемо повертати мільйони злочинних мігрантів назад у ті місця, звідки вони прибули”, – сказав Трамп у своїй інавгураційній промові.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Січня 2025 06:50

Ракетна атака на Запоріжжя забрала життя однієї людини, серед поранених – двомісячне немовля
23 Січня 2025 08:01

На Дніпропетровщині врятували 135 гірників після аварії у шахті
22 Січня 2025 21:26

На Київщині двоє чоловіків викрали немовля: вимагали повернути неіснуючий борг у 200 тис. доларів
22 Січня 2025 19:26

Підозрюваний у провалі оборони Харківщини генерал Галушкін вийшов під заставу у п’ять млн гривень
22 Січня 2025 18:42

Справа на мільйон доларів: головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки