На кордон США і Мексики буде відправлено тисячі військових, – CNN

На південний кордон США з Мексикою найближчим часом буде направлено тисячі додаткових військовослужбовців, пише CNN з посиланням на джерела.

Наразі незрозуміло, які саме підрозділи вирушать на кордон, але до складу першої хвилі, за даними CNN, увійдуть близько 1500 військовослужбовців.

Наразі на кордоні, як пише CNN, уже перебувають близько 2200 військових Об’єднаної оперативної групи-Північ, які допомагають підтримувати роботу митної та прикордонної служб, виконуючи здебільшого логістичні та бюрократичні завдання – введення даних, моніторинг і технічне обслуговування транспортних засобів.

Також на кордоні перебуває контингент Національної гвардії. За даними військового департаменту Техасу, у місії задіяно близько 4500 військових.

За словами джерел CNN, додаткові сили виконуватимуть багато в чому ті самі завдання, і, як очікується, мають поповнити та посилити Об’єднану оперативну групу-Північ. Також вони допомагатимуть у центрах управління і контролю та надаватимуть фахівців із розвідки для оцінки загроз і потоків мігрантів.

За словами одного з чиновників, очікується, що найближчими тижнями і місяцями на кордон буде направлено ще більше діючих військ. Перша хвиля, за його словами, має закласти основу для більш масштабної військової присутності на кордоні США і Мексики.

Дональд Трамп одразу після вступу на посаду президента США 20 січня оголосив, що введе режим надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою і відправить туди війська для стримування нелегальної міграції. “Весь незаконний в’їзд буде негайно зупинено, і ми почнемо повертати мільйони злочинних мігрантів назад у ті місця, звідки вони прибули”, – сказав Трамп у своїй інавгураційній промові.