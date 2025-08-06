На Кіровоградщині викрили злочинну банду на чолі з кримінальним авторитетом “Васо” 

На Кіровоградщині викрито злочинне угруповання, яке здійснювало крадіжки, розбої та вимагання. Організатором виявився 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько “Васо”, який раніше був “смотрящім” у Кропивницькому СІЗО та наразі є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу.

Про це повідомляє Нацполіція.

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До складу групи входили семеро його спільників — чоловіки та жінки віком від 21 до 38 років. Правоохоронці задокументували щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. Загальні збитки, яких зазнали громадяни, становлять близько 400 тисяч гривень.

Зловмисники діяли за відпрацьованою схемою: входили у довіру до жертв, підсипали їм лікарські препарати (зокрема клофелін або азалептол), після чого викрадали телефони та отримували доступ до банківських рахунків. Гроші виводили на підставні картки. В окремих випадках застосовували погрози та фізичну силу.

В одного з потерпілих, військовослужбовця ЗСУ, викрали понад 51 тис. грн, а в іншого — 200 тис. грн. Ще одному чоловіку погрожували насильством, вимагаючи $500 “боргу”.

На Кіровоградщині поліцейські викрили злочинне угруповання / Фото: Нацполіція

Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання та в їхніх автомобілях вилучено телефони, банківські картки, спецзасоби, авто і чорнові записи.

Сімом фігурантам, зокрема лідеру угруповання, оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 185 (крадіжка),

ч. 4 ст. 189 (вимагання),

ч. 4 ст. 187 (розбій).

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі перевіряється причетність затриманих до аналогічних злочинів в інших регіонах.