Кримінал

На Івано-Франківщині мати втопила свою дитину

17 Липня 2023 13:48
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вбивство, Івано-Франківськ

У Коломиї 38-річна жінка народила дитину та втопила її у криниці на власному подвір’ї. Жінку уже затримали правоохоронці, вона зізналась у вбивстві хлопчика. 

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

 Жінка під час вагітності не перебувала на обліку в лікарів, народила самотужки за місцем проживання. Після чого новонародженого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці на власному подвір’ї.

За допомогою рятувальників воду з криниці викачали, там поліцейські виявили тіло немовляти.

“За даними судмедекспертизи, у дитини була асфіксія внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був обгорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки”, – зазначили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) ККУ. Породіллі уже оголосили про підозру.


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