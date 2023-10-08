На Говерлі загинув турист

На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували рятувальники, повідомляє Івано-Франківське ГУ ДСНС.

“Під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребували допомоги рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Це трапилось об 11:40.

Далі хронологія подій виглядає так:

О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.

О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено другого туриста без ознак життя, рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.