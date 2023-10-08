Кримінал

На Говерлі загинув турист

8 Жовтня 2023 19:43
читать на русском →
дснс, туризм

На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували рятувальники, повідомляє Івано-Франківське ГУ ДСНС.

“Під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребували допомоги рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Це трапилось об 11:40.

Далі хронологія подій виглядає так:

  • О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.
  • О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.
  • Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено другого туриста без ознак життя, рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно.

Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 19:14

Протягом доби на Куп’янському напрямку відбито три атаки, – Генштаб
8 Жовтня 2023 21:02

США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання
8 Жовтня 2023 20:05

За фактом загибелі тварин у Фельдман Екопарку відкрито кримінальне провадження
8 Жовтня 2023 17:38

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу
8 Жовтня 2023 16:16

У Фельдман Екопарку потравили тварин
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки