        На Хортиці збудують укриття для людей і музейних експонатів

        Федір Олексієв
        14 Серпня 2025 18:56
        читать на русском →
        Національний заповідник "Хортиця" / Фото: Мінкультури
        На території Національного заповідника “Хортиця” у Запоріжжі збудують сховище — для зберігання музейних експонатів і як укриття для людей.

        Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів держбюджету для реалізації цього публічного інвестиційного проєкту, повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

        У мирний час нова будівля стане сучасним сховищем для понад 100 тисяч музейних предметів. У разі небезпеки вона зможе слугувати надійним укриттям для відвідувачів та працівників заповідника.

        “У часи війни захист культурної спадщини є одним із державних пріоритетів. Тому ми створюємо умови, в яких культура зможе жити під час найбільших викликів. Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток”, – зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.


