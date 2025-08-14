На Хортиці збудують укриття для людей і музейних експонатів

На території Національного заповідника “Хортиця” у Запоріжжі збудують сховище — для зберігання музейних експонатів і як укриття для людей.

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів держбюджету для реалізації цього публічного інвестиційного проєкту, повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Реклама

Реклама

У мирний час нова будівля стане сучасним сховищем для понад 100 тисяч музейних предметів. У разі небезпеки вона зможе слугувати надійним укриттям для відвідувачів та працівників заповідника.

“У часи війни захист культурної спадщини є одним із державних пріоритетів. Тому ми створюємо умови, в яких культура зможе жити під час найбільших викликів. Йдеться не лише про збереження музейних експонатів та нашої історичної пам’яті в умовах війни, але й про захист людей. Хортиця заслуговує на сучасні рішення, які поєднують культуру, безпеку та сталий розвиток”, – зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.