На Хмельниччині працівники ТЦК намагалися вивести призовника з лікарні. У військкоматі відреагували

У мережі поширили відео, на якому нібито працівники Віньковецького територіального центру комплектування та соцпідтримки, що на Хмельниччині, намагаються силою забрати призовника з лікарні для проходження військово-лікарської комісії. У ТЦК кажуть, що військовослужбовці не вчинили жодних протиправних дій.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Напередодні адвокат із Хмельниччини Віктор Бабчинський поширив низку відео, на яких нібито працівники ТЦК намагаються вивести чоловіка з лікарні. На відео чути, як цивільний каже, що хоче пройти «нормальний медичний огляд» військово-лікарської комісії, тому просить залишити його у цій лікарні. Окрім того, Бабчинський зазначив, що призовник був у стані гіпертонічного кризу.

Як наголошує ТЦК, на відео видно лише частину події, тож глядачі не знають, що саме відбулося і що передувало діям військовослужбовців. У пресслужбі запевняють, що з боку працівників військкомату не було вчинено жодних протиправних дій щодо цивільного.

«Ворог працює в інформаційному просторі, і такі відео — вкиди інформаційного характеру — дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП», — вважають у пресслужбі.

Військкомат зазначив, що громадян оповіщують військовослужбовці, які мають досвід бойових дій та переміщені на службу до ТЦК та СП після отриманих поранень і контузій, оскільки їх визнали обмежено придатними. У пресслужбі також нагадали про обов’язок громадян самостійно прибувати у військкомати для оновлення своїх облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.