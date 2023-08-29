На Хмельниччині породілля постраждала від жорстокого поводження лікарів, дитина – в реанімації

Тетяна Дубик народила первістка в пологовому Волочинської багатопрофільної лікарні на Хмельниччині. Вагітність минала легко, але після пологів дитина опинилася в реанімації у важкому стані. Сама ж породілля з численними травмами прикута до ліжка. Жінка заявила, що під час пологів з неї знущалися лікарі, ображали та застосовували заборонені акушерські методи.

Про складні пологи Тетяна Дубик розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Історія жінки шокувала користувачок Мережі, під публікацією залишили понад три тисячі коментарів.

За словами Тетяни Дубик, її перша вагітність перебігала без будь-яких ускладнень чи відхилень. Протягом усього терміну вона почувалася добре, не було відчуття втоми та токсикозу. Жінка була активною і продовжувала ходити на роботу.

На обліку вона перебувала в жіночій консультації Волочинської багатопрофільної лікарні. Вагітність Тетяни Дубик вела завідувачка гінекологічного відділення Наталія Іванівна Безух.

Попри легку вагітність, далі були складні пологи, які закінчилися реанімацією для дитини та відкритою кримінальною справою, каже вона.

Жінка розповідає, що близько п’ятої ранку 12 липня разом із чоловіком вони приїхали до пологового, коли в неї почалися перейми. За словами породіллі, після огляду вона наполягала на кесарському розтині, однак лікарка не звернула уваги на прохання.

“Останнє УЗД було зроблене за п’ять тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитинки 3 500. Лікарка не врахувавши, що останні п’ять тижнів є активною фазою росту плоду і він міг активно набрати, при надходженні мені не зробила УЗД, щоб дізнатися хоча б чи немає обвиття. Не говорячи вже про розміри дитинки”, – стверджує Тетяна Дубик.

Лише після пологів виявилося, що хлопчик був вагою 4 700 грамів і зростом 56 сантиметрів, а таз породіллі замалий для нього.

Близько 11-ї ранку жінка вже перебувала в пологовій залі. За її словами, спочатку лікарка без попередження пробила їй плідний міхур, а потім вколола розчин окситоцину, щоб пришвидшити процес. Коли жінка народжувала, в залі були присутні двоє практикантів про яких, каже, також не питали згоди.

“В один момент почали збігатися інші гінекологи цього відділення. Лікарів було загалом п’ять, також були присутні медсестри, старша акушерка та санітарки. Всі стояли біля мене, кричали, що я “неправильно тужуся”, обзивали мене “дурою”, “лінивою егоїсткою”, також були фрази “зробити змогла, а народити не можеш” та інші, які я в силу пережитого стресу не пам’ятаю”, – розповідає Тетяна Дубик.

Пологи тривали надалі. За словами породіллі, лікарка почала кричати, що “видно маківку голови дитини, але вона не може видути його”. Після чого дві інші лікарки почали тиснути їй на живіт (Прийом Кристеллера, офіційно заборонений в Україні – ред.), стверджує Тетяна Дубик.

“Коли результату не було, вони це почали робити вдвох одночасно. Одна так і стояла наді мною, а інша з лівого боку. Тобто вже витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю – це не сказати нічого. Я просила кисню, оскільки не мала чим дихати, а лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали мене водою і били по обличчю. Я вже відчувала, що непритомнію і казала це лікарям, на що була відповідь “нічого тобі не буде”, – розповідає жінка.

Врешті лікарка, знову без попередження, провела епізіотомію (хірургічне надрізання, – ред.), каже породілля, але це не вплинуло на пологовий процес. За словами Тетяни Дубик, через кілька хвилин лікарці вдалося рукою витягнути дитину.

Жінка розповідає, що попри весь пережитий біль під час пологів, найстрашніший момент був попереду.

“Найстрашніший і найболючіший момент був, коли мого малюка витягли, а він не заплакав. Світ тоді зупинився. Дитину на секунду положили мені на груди і одразу забрали на стіл”, – каже Тетяна Дубик.

Породілля пригадує, що почула фразу “адреналін і штучне дихання дитині”. Деякий час лікарі намагалися викликати реаніматологів, яких не виявилось у той час на роботі. Врешті до новонародженого приїхав реанімобіль дитячої лікарні з Хмельницького. До їхнього прибуття дитині проводили реанімаційні заходи.

Свого сина, якого назвали Павлом, Тетяна практично не бачила. Хлопчика забрали до дитячої обласної лікарні, де він перебуває майже сім тижнів. Зі слів породіллі, сама вона теж отримала важкі травми.

Після складних пологів жінку відправили на УЗД внутрішніх органів. Тетяна Дубик каже, що там лікарі виявили внутрішні гематоми черевної порожнини та інші ушкодження. Через них на місяць їй заборонили вставати з ліжка.

“Я вдома, без дитини, покалічена, у важкому психологічному стані. Чоловік щодня зранку їде в реанімацію, купує всі ліки за призначенням. Ліків, яких немає в Хмельницьку, їде купувати в Тернопіль. І так по колу вже 43-й день. А я місяць лежу, синочка свого так і не бачила”, – каже молода мама.

Вона додає, що дитина досі перебуває у важкому стані, а лікарі не дають жодних прогнозів. Батькам пояснили, що причиною цього могли стати травми під час пологів.

Лікарку, яка вела вагітність та приймала пологи, Тетяна Дубик звинувачує в професійній недбалості. Жінка найняла адвоката та написала заяву до поліції.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила сайту ТСН.ua, що правоохоронці відкрили провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі ніхто з медичних працівників не відсторонений від роботи. Триває досудове розслідування.

“На даний час ніхто не відсторонений. Для того щоб відсторонити від виконання обов’язків когось, треба оголосити спочатку підозру, щоб особа набула офіційного статусу підозрюваного. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом і ведеться досудове розслідування”, – зазначила Віра Мазур.

Породілля стверджує, що після того, як вона написала заяву їй зателефонувала лікарка та попросила про зустріч.

“Ми погодилися, оскільки було чимало запитань, на які хотілося отримати відповіді. Цього ж дня Безух разом із Я*** приїхали до мене додому і розпочали розмову з того, що “ну написала ти заяву, що тобі з того? Знімуть Безух із посади і позбавлять кваліфікації максимум”… Діалог переважно вела Я***, яка наполягала на тому, щоб я забрала заяву, мотивуючи це тим, що “ви молоді, ще собі народите, життя на цьому не зупиняється”, – каже Тетяна Дубик.