На Хмельниччині на хабарі затримали підполковника ДПСУ та його поплічника

У Хмельницькій області за підозрою в хабарництві затримали двох прикордонників, які вимагали 5,5 тис. доларів за переведення колеги із бойового підрозділу до тилової частини.

Про це повідомили в ДБР.

Прикордонник, який проходив службу на Сумщині, вимушений був перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я.

“Для “вирішення питання” йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Посадовець попросив за організацію переводу 5,5 тис. доларів. Своєю чергою прикордонник одразу повідомив про “пропозицію” працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ”, – розповіли в ДПСУ.

Згодом підполковник повідомив, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі коштів він залучив посередника, який у той час також перебував на Сході. 19 вересня слідчі ДБР затримали посередника під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Наразі підполковнику та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За рішенням суду їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. Перевіряється можлива причетність інших посадовців до оборудки.