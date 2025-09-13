        Кримінал

        На Хмельниччині двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 12:25
        Жорстоке зґвалтування неповнолітньої на Хмельниччині. Підозрюваних затримано, їх взято під варту / Фото Офіс Генпрокурора
        В ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі на Хмельниччині двоє чоловіків згвалтували дівчинку.

        Як повідомили у місцевій прокуратурі, чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої, жорстоко зґвалтували її.

        Їх було затримано 12 вересня.

        Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

        За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави.


