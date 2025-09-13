На Хмельниччині двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину

В ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі на Хмельниччині двоє чоловіків згвалтували дівчинку.

Як повідомили у місцевій прокуратурі, чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої, жорстоко зґвалтували її.

Їх було затримано 12 вересня.

Після повідомлення про підозру, прокуратурою до суду подано клопотання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За результатами судового розгляду, підозрюваним призначено тримання під вартою без права внесення застави.