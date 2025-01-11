На гірськолижному курорті “Драгобрат” згорів готель

Сьогодні о 12:20 на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» сталося загоряння в одному з готелів. На місце події були оперативно направлені рятувальники з Рахова, Ясіні та Хуста.

Адміністрація закладу разом із персоналом евакуювали 20 гостей готелю та намагалися самостійно приборкати вогонь. До гасіння долучилися й фахівці гірського пошуково-рятувального відділення із села Кваси.

Через складний доступ до місця пожежі в умовах гірської місцевості рятувальники були змушені прокладати рукавні лінії для подачі води.

На Драгобраті сталася пожежа: евакуйовано 20 відпочивальників / Фото ДСНС

Зусиллями вогнеборців пожежу вдалося локалізувати о 14:04, а повністю ліквідувати – о 15:06.

Наразі фахівці встановлюють причину загоряння та оцінюють завдані збитки.