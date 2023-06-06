Кримінал

На Херсонщині вода викидає на берег міни

6 Червня 2023 11:05
27
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каховка

Через розлив Дніпра в Херсонській області на берег викидає міни.

Можливо, їх змило водою, коли річка почала виходити із берегів після руйнування Каховської ГЕС.

На якому березі зробили цю знахідку – не повідомляється. Але за фотографією видно, що міни вже кимось зібрані.

Тим часом, у Дніпрі та Запоріжжі – вище за течією Каховської ГЕС – рівень води впав уже на кілька метрів, повідомляють паблики.

А у Кривому Розі почалися проблеми з водопостачанням, мешканці масово закуповують питну воду у магазинах.

Підрив ГЕС унеможливлює для ЗСУ форсування Дніпра протягом найближчих кількох тижнів, вважає військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Він розмірковує з того, яка вигода РФ від підриву греблі.

“Якби це була Росія, тим самим вони попрощалися б із Кримом, оскільки його водопостачання тепер не забезпечене. А також відмовилися б від єдиної АЕС під їх контролем. З іншого боку, користь [для РФ] полягатиме в тому, що в упродовж кількох тижнів Україна більше не зможе форсувати південну частину Дніпра для контрнаступу. Цей ефект має розсіятися найпізніше до серпня. І поки ви не запитали: для України я взагалі не бачу жодних мотивів для підриву”, – розмірковує Рьопке.


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