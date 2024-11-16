Кримінал

На Херсонщині росіяни влаштували справжнє “сафарі” на цивільних
16 Листопада 2024 19:49
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Окупанти атакували цивільне авто на одній з вулиць Херсона / Фото ДСНС

Окупанти продовжують «полювати» на мирних жителів Херсонщини з безпілотників.

Яе повідомили в ОВА, близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них – вибухові травми й контузії.

41-річний чоловік також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки.

Нині чоловіки – у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Через дронову атаку постраждав ще один чоловік.

Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на 55-річного жителя Берислава.

Потерпілого доправили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням ноги. Нині лікарні надають йому всю необхідну допомогу.

Цивільне авто було атаковано на одній з вулиць Херсона. Ворожий БПЛА скинув вибухівку на легковий автомобіль.

Від влучання боєприпасу автівка загорілась, а водій отримав поранення.

Постраждалого доставлено в лікувальний заклад.

До того ж вранці російська окупаційна армія вдарила по селищу Козацьке. Внаслідок артобстрілу та скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 52 і 62 років. В них діагностували уламкові поранення ніг.


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