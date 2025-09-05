На Херсонщині російський дрон вбив голову обласної асоціації фермерів

5 вересня російський безпілотник атакував цивільне авто фермера Олександра Гордієнка з Бериславщини — він загинув.

Про це повідомили обласна прокуратура та керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Він був власником фермерського господарства “Гордієнко” та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини”, – написав Прокудін.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного військовими РФ.