        На Херсонщині російський дрон вбив голову обласної асоціації фермерів

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 11:25
        Олександр Гордієнко / Фото: Суспільне
        5 вересня російський безпілотник атакував цивільне авто фермера Олександра Гордієнка з Бериславщини — він загинув.

        Про це повідомили обласна прокуратура та керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

        “Він був власником фермерського господарства “Гордієнко” та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині. Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини”, – написав Прокудін.

        Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного військовими РФ.


