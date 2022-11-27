Харків

На Харківщині внаслідок обстрілів троє людей поранено, один загинув

27 Листопада 2022 13:22
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харків

Протягом доби удари по Харкову не зафіксовано. Але знову під постійним артилерійським обстрілом Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп’янськ та Куп’янський район.

У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджено понад 10 автомобілів, повідомляє Олег Синегубов.

У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства. За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 року, які отримали поранення після обстрілів у Куп’янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ковшарівці, також госпіталізований до лікарні.

У селі Шульське у Лозівському районі 62-річний чоловік вибухнув на вибухонебезпечному предметі. На жаль, він загинув на місці.

Минулої доби 26 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 4,3 га території, 1 км ЛЕП, 1,3 км автомобільних доріг. Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниць техніки.


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