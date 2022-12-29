Кримінал

На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару

29 Грудня 2022 17:06
142
війна

На Харківщині зросла до двох кількість жертв ракетного удару, завданого військами рф по об’єкту критичної інфраструктури в області.

Про це написав у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер у машині «швидкої». Іншого – госпіталізували», – повідомив Синєгубов.

Обидва загиблих – працівники об’єкта інфраструктури.

Як повідомлялося, 29 грудня близько 9 ранку війська рф ударили чотирма ракетами С-300 по інфраструктурних об’єктах у Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. А близько 14.40 під ударом опинилася інфраструктура Індустріального району.

Також удари завдавалися по інфраструктурних об’єктах в області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Грудня 2022 21:07
56

Помер Пеле
29 Грудня 2022 19:36
48

Зеленський підписав Закон “Про медіа”
29 Грудня 2022 18:50
174

Politico: Байден відмовив Зеленському в далекобійних ракетах ATACMS
29 Грудня 2022 18:42
63

Вечірне зведення Генштаба ЗСУ 29 грудня
29 Грудня 2022 18:05
34

У перемогу України у війні вірять 93% українців
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки