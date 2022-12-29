На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару

На Харківщині зросла до двох кількість жертв ракетного удару, завданого військами рф по об’єкту критичної інфраструктури в області.

Про це написав у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер у машині «швидкої». Іншого – госпіталізували», – повідомив Синєгубов.

Обидва загиблих – працівники об’єкта інфраструктури.

Як повідомлялося, 29 грудня близько 9 ранку війська рф ударили чотирма ракетами С-300 по інфраструктурних об’єктах у Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. А близько 14.40 під ударом опинилася інфраструктура Індустріального району.

Також удари завдавалися по інфраструктурних об’єктах в області.