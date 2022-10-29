Харків

На Харківщині знайшли російські дипломи оформлені з помилками

29 Жовтня 2022 17:01
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харків

Дипломи російського зразка та заробітна плата викладачам у рублях – прокурори вилучили чергові докази впровадження освіти РФ на Харківщині.

Прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції та прикордонниками провели огляд у медичному коледжі у Вовчанську.

Правоохоронці вилучили освітню програму за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітньої плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи зразка РФ, підписані так званим «главой ВГА Харьковской области».

Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: «професиональный колледж» вони вирішили писати з однією літерою «с».

Прокурори вилучили речові докази, які в подальшому будуть використані для повного та всебічного розслідування злочинів країни-агресора та колаборантів.


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