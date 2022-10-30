Харків

На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни, ідентифіковано понад половину, – Монастирський

30 Жовтня 2022 10:11
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харків

У Харківській області на 29 жовтня правоохоронці виявили 765 тіл загиблих під час окупації.

Про це в ефірі нацмарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“На Харківщині знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. Складність у тому, що всі експертизи проводяться через ДНК-аналіз. Візуально встановити схожість вже майже неможливо, тому відбираються зразки ДНК від тіл. Йдуть запити від родичів зниклих, потім родичі здають ДНК й відбувається порівняння. У разі, якщо є збіг, тоді ми можемо казати, що так, особа ідентифікована”, – пояснив міністр. 

За його словами, ймовірніше, людей, яких не зможуть ідентифікувати, за деякий час ховатимуть на спеціальних майданчиках, взявши зразки ДНК. Коли родичі загиблого, чия особа не встановлена, звернуться, й аналіз покаже збіг, людину дозволять перепоховати. 


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