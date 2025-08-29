На Харківщині жінка на водному мотоциклі влаштувала смертельну ДТП

Харківська прокуратура повідомила про підозру 47-річній жінці, яка керувала водним мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння та вчинила ДТП на озері.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 2 серпня 2025 року на Нагорівському озері поблизу селища Безлюдівка підозрювана разом із подругою каталася на гідроциклі.

Порушивши правила безпеки, вона допустила зіткнення з надувною “плюшкою”, на якій перебували дві жінки віком 33 та 20 років.

Внаслідок аварії 33-річна потерпіла отримала тяжкі травми та була доставлена до лікарні, де 8 серпня померла.

Правоохоронці встановили, що жінка не мала жодних прав на керування судном та відповідної кваліфікації. Крім того, на період воєнного стану у Харківській області діє заборона використання малих суден та водних мотоциклів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.