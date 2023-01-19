Кримінал

На Харківщині затримані колишні посадовці Укрзалізниці, які допомагали російським військам

19 Січня 2023 10:49
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Служба безпеки викрила ще чотирьох пособників ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Після захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом «Купянск-южной дистанции колеи».

На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Крім цього організували «передачу» російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу Укрзалізниці.

Також вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного рф «залізничного підприємства».

За це обіцяли лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» у російських рублях, – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до рф, інші – вирішили «залягти на дно» в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання.

Однак, співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх.

Наразі слідчі повідомили їм про підозру, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

Четвертому фігуранту, який втік до країни-агресора, також повідомлено про підозру у вчиненні злочину.


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