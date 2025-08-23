На Харківщині затримали нападників на матір військовослужбовця ЗСУ

У Харківській області правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які вчинили розбійний напад на матір військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомили у поліції регіону.

Слідство встановило, що зловмисники заздалегідь спланували злочин. Вони знали, що син потерпілої служить у ЗСУ, і припускали, що гроші, зароблені на фронті, можуть зберігатися вдома у матері.

За даними поліції, двоє нападників проникли до квартири, зв’язали літню жінку, наділи їй на обличчя маску та вимагали гроші й золоті прикраси. Потерпіла мала лише дві тисячі гривень, які відкладала на ліки, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Після виходу з квартири вони були одразу затримані поліцейськими. Окремо затримані також пособник та організатор злочину.

Жінка розповіла, що нападники увірвалися до оселі, зв’язали її та почали нишпорити у квартирі. Вона злякалася за своє життя, однак уже за 15 хвилин після нападу до квартири увійшли поліцейські, які розв’язали потерпілу та викликали швидку допомогу.

За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Фігурантам загрожує від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Харківщини закликала громадян бути пильними та у разі виявлення підозрілих осіб у під’їздах чи будинках негайно повідомляти на спецлінію 102.