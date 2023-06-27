На Харківщині затримали душогуба

На Харківщині поліцейські затримали зловмисника, який задушив людину.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вбивство надійшло 25 червня до Ізюмського районного управління поліції.

“Встановлено, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками стався конфлікт. 61-річний зловмисник накинув дріт навколо шиї знайомого та тиснув, поки той не перестав подавати ознаки життя. Тіло залишив на узбіччі дороги”, – повідомляє прес-служба поліції.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.