У Харкові затримали доцента університету, який працював на російське ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові агента головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Він коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам.

Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента іі затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.