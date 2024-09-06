На Харківщині затримали чоловіка, який ґвалтував свою малолітню доньку

На Харківщині заарештували чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої доньки.

Як розповіли в обласній прокуратурі, 51-річного чоловіка затримали, а дитина нині перебуває у безпеці.

“В одному з населених пунктів Красноградського району батько проживав разом зі своєю 13-річною донькою у будинку. Мати дівчини покинула дитину. За даними слідства, чоловік, користуючись безпорадним станом власної доньки, яка через свій малолітній вік не могла чинити опору, зґвалтував її” – розповіли в облпрокуратурі.

За принципової позиції прокурорів суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.