На Харківщині зареєстрували 28,6 тисячі безробітних

З січня по серпень 2023 року на обліку Харківської обласної служби зайнятості зареєстрували 28,6 тисячі безробітних, що на 40% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З цієї кількості вдалося працевлаштувати 8,5 тис. людей, ще 3,5 тисячі долучили до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, повідомили в обласній службі зайнятості.

“На сьогодні на ринку праці Харківщини потрібні як працівники робітничих професій, так і службовці. Серед службовців потрібні: вчителі, бухгалтери, спеціалісти державної служби, сестри медичні, фармацевти, економісти; серед робітників: водії автотранспортних засобів, слюсарі-ремонтники, трактористи, продавці, швачки, кухарі”, — сказано у повідомленні.

Також є попит на інженерів, лікарів, асистентів фармацевта, майстрів, токарів, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників та прибиральників, двірників, підсобних робітників.

Директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков прогнозує подальший попит на професійних військових, фахівців оборонної промисловості, будівельної індустрії та суміжних з нею галузей економіки, транспортної сфери, енергетики, медичної галузі.

“Пропозиції на регіональному ринку праці продиктовані економічною ситуацією і необхідністю відновлювати країну”, — говорить Котуков.

Водночас фахівці спостерігають низький попит на працівників у наступних сферах діяльності: організація харчування, операції з нерухомим майном, мистецтво, спорт, розваги, відпочинок. За даними центру, практично відсутній попит у добувній промисловості, фінансовій та страховій діяльності.

“Тому, щоб зберегти свою перевагу на ринку праці, люди можуть перенавчитись або підвищити свою кваліфікацію безплатно за сприяння служби зайнятості. Зайняті громадяни 45+, внутрішньо переміщені особи та інші категорії громадян можуть скористатись ваучером на навчання від служби зайнятості”, — йдеться у повідомленні.