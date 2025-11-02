На Харківщині загинув цивільний, пошкоджені будинки та інфраструктура, чоловік підірвався на ВНП

Про це повідомила поліція області. Російські війська атакували населені пункти чотирьох районів керованими авіабомбами, РСЗВ та дронами.

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Ізюмського, Богодухівського, Лозівського та Куп’янського районів Харківської області. Про це повідомила обласна поліція.

У селі Подоли Курилівської громади внаслідок ударів загинув 54-річний мирний житель.

Реклама

Реклама

У Лозівському районі атаки безпілотників пошкодили електромережі та адміністративні будівлі. У Куп’янському районі через численні обстріли постраждала цивільна інфраструктура, зруйновані та пошкоджені житлові будинки і вантажний автомобіль.

Російські військові атакували FPV-дронами села Івашки та Клинова Новоселівка Золочівської громади. Знищене приватне домоволодіння, частково пошкоджені інші житлові будівлі та господарські споруди.

За інформацією ДСНС, у лісосмузі поблизу с. Кутузівка Вільхівської громади Харківського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав чоловік 1986 р.н. З вибуховим пораненням, пошкодженням грудної клітини і ніг госпіталізований до лікарні.