Кримінал

На Харківщині за вчора ворог розбив 10 житлових будинків

10 Травня 2023 08:52
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хова

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп’янськ. Попередньо, ракетами “Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у с. Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.


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