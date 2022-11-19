На Харківщині вже працюють 93% котелень

У Харківській області станом на 19 листопада працюють 493 котельні – це 93% від загальної кількості.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Попри обстріли та пошкодження теплових мереж в більшій частині області підготовка до опалювального сезону триває. На 93% розпочали опалювальний сезон, зокрема, в області уже запущено 493 котельні», – сказав він.

Щодо ситуації з електропостачанням, то вона складна, але контрольована.

«Є пошкодження електромереж та генеруючих потужностей. Зараз фахівці працюють над відновленням в режимі 24 на 7. Для стабілізації енергосистеми в області відбуваються планові відключення електроенергії. Вони здійснюються в 12 черг, світло вимикають приблизно на 3 години. При цьому робиться все, щоб уникати незапланованих аварійних відключень. Але повністю виключити такі відключення поки ще немає можливості», – розповів Олег Синєгубов.

Також Олег Синєгубов розповів про відновлення електропостачання на деокупованих територіях, зокрема, в Липецькій громаді.

«Територія там дуже засмічена вибухонебезпечними предметами. Ми маємо преш за все провести розмінування. Після цього, умовно кажучи, ми зможемо підійти до електроопори і почати їх відновлювати. Ми прогнозуємо, що Липецька громада зі дня на день отримає електромережі та напругу. При тому, що там вже відновлено газопостачання, і водопостачання», – повідомив він.