Харків

На Харківщині вибухнув невідомий предмет, загинула жінка

29 Жовтня 2022 21:01
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вибух, харків

На Харківщині, у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу, на подвір’ї будинку вибухнув невідомий предмет, загинула жінка.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

“Сьогодні у нашій громаді сталася біда. Невідомий предмет вибухнув на подвір’ї у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу. У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються”, – написав він.

Хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали.

“В черговий раз прошу, будьте обережні! Не підіймайте та не приносьте додому небезпечні предмети! За необхідності викликайте рятувальників!”, – закликав Зеленський.

Нещодавно у Харківській області, біля смт Козача Лопань на міні підірвалася пенсіонерка. Вона наступила на снаряд, коли пасла кіз.


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