Харків

На Харківщині ворог обстріляв 15 населених пунктів, є загиблий

18 Лютого 2023 09:36
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харків, обстрли

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. По м. Вовчанськ було завдано авіаудару.

У Куп’янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Пошкоджені будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.

Триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.


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