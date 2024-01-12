Суспільство

На Харківщині вдосконалять оповіщення про повітряну тривогу

12 Січня 2024 11:55
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ракетний удар

На Харківщині працюють над тим, аби сигнал повітряної тривоги був точнішим та вмикався за відповідної загрози.

Як передає “Слобідський край” про це під час брифінгу 12 січня розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Працюємо з Міноборони та Генштабом України над тим, щоб повітряні тривоги були більш точними та відповідали реальним загрозам. Це дозволить, в тому числі відновити роботу бізнесів, які мають іноземних власників”, — зазначив Олег Синєгубов.

За його словами,  вдосконалення оповіщення про повітряну тривогу дозволить вмикати її на окремій частині області, де є реальна загроза обстрілів. Наразі ряду бізнесів невигідно працювати на Харківщині, адже повітряна тривога лунає досить часто та скорочує кількість реальних робочих годин.


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