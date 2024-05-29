На Харківщині триває евакуація: вже вивезли 11,2 тисячі людей

11 тисяч 253 людини евакуювали із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківської області.

Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, вчора у Харкові внаслідок удару КАБів по гольф-клубу уламками вибило вікна. Вигоріли декілька тисяч квадратних метрів газону. Постраждалих немає.

У Харківському районі в с. Мала Данилівка внаслідок удару чотирьох КАБів горів дах ферми. Пошкоджена будівля кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік, підкреслив Синєгубов.

Ввечері у Харківському район в с. Руська Лозова внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

В Ізюмі через удар по підприємству ракети Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території.

У Чугуївському районі в с. Бугаївка внаслідок удару КАБів пошкоджені 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу, зауважив очільник ОДА.

В Куп’янському районі у с. Новоосинове внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджені сім будинків.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулися сім бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони відбили чотири штурмові дії російських військ у районах Стариці й Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована. Триває бій у районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку відбулися 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки, Новоєгорівки та Невського. Ще по одному бойовому зіткненню тривають у районах Петропавлівки і Невського, повідомив голова ОДА.