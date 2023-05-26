Кримінал

На Харківщині третю добу шукають зниклу дворічну дитину

26 Травня 2023 10:53
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діти

У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили, що до пошуків дворічної Віолетти Мужечук, яка пропала ввечері 23 травня, залучили понад 300 осіб, але дитину не знайшли досі.

«Протягом усього дня продовжувалися пошуки зниклої дитини у с. Скрипки Слобожанської громади. До пошукових робіт було залучено понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль, досі зниклу дівчинку не знайдено», – повідомила сьогодні прес-служба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Тим часом пошуковий загін «Мілена» оголосив черговий збір волонтерів для пошуку дитини. Усіх, хто готовий допомогти, збирають 26 травня о 13:00 біля школи у селі Скрипаї (координати: 49.7240297, 36.6045305).


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