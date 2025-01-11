На Харківщині Третя штурмова знищила колону окупантів: ворог втратив понад 20 одиниць техніки

Підрозділи Третьої штурмової бригади завдали нищівного удару по військовій техніці та живій силі противника на Харківщині. За два дні боїв, 8 та 9 січня, окупанти втратили понад 20 одиниць техніки, серед яких танки та бронемашини.

Спроби прориву здійснювали сили 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії росії. Колона техніки рушила на позиції українських захисників, але була зупинена ще на підходах. Бійці Третьої штурмової влучно відпрацювали по ворожій колоні з ПТРК, знищили понтонну переправу та завдали ударів за допомогою FPV-дронів. Ворожа піхота опинилася під артилерійським обстрілом, а техніка зупинилася на мінних загородженнях.

Після першої невдачі росіяни зробили ще одну спробу прориву — на цей раз одночасно з чотирьох напрямків. Проте й ця атака завершилася поразкою: бронегрупи були знищені протитанковими ракетами, артилерією та дронами.

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І це майже як танкова битва під Бродами в 41-му. Бо за ці бої з Третьою штурмовою окупанти втратили 20 одиниць своєї техніки.



8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової ордена леніна дивізії 1-ї… pic.twitter.com/uwEiu2F73l — БЕЗПІЛОТНІ СИСТЕМИ 3ОШБр 🇺🇦 (@BBS3AB) January 11, 2025

В операції брали участь підрозділи «Paskuda group», «FATUM», «Totentanz.Group», «DEUS EX MACHINA» та інші бійці Третьої штурмової. Їхня злагоджена робота знову довела, що російські штурми — це лише шлях до чергових втрат.

Українські воїни продовжують щоденно знищувати ворога, доводячи, що жодна техніка чи стратегія окупантів не здатні зламати нашу оборону.