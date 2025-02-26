Кримінал

На Харківщині син до смерті забив власну матір
26 Лютого 2025 15:24
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Ілюстративне фото / Pixabay
Ілюстративне фото / Pixabay

У Лозівському районі на Харківщині померла 74-річна жінка. Поліція підозрює у її смерті 51-річного сина.

Як повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, 24 лютого медики отримали виклик про побиття жінки. У неї були тяжкі тілесні ушкодження, які, за версією слідства, завдав її син.

Правоохоронці зазначають, що чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.


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