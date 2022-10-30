Харків

На Харківщині суддя підірвався на міні

30 Жовтня 2022 15:49
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харків

Трагедія сталася у селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час перебувало в окупації.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

Чоловік працював суддею Красноградського районного суду. Він вибухнув на вибухівці у деокупованому селищі Борщова.

За даними видання, суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні. Чоловік загинув 29 жовтня. Йому було 42 роки.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому людей закликають бути максимально уважними та обережними.


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