На Харківщині суддя підірвався на міні

Трагедія сталася у селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час перебувало в окупації.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

Чоловік працював суддею Красноградського районного суду. Він вибухнув на вибухівці у деокупованому селищі Борщова.

За даними видання, суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні. Чоловік загинув 29 жовтня. Йому було 42 роки.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому людей закликають бути максимально уважними та обережними.