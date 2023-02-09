На Харківщині створюють новий підрозділ ЗСУ

У Харківській області створюють формування ЗСУ для посилення оборони регіону, заявив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап.

«Наразі у межах мобілізації в області триває формування підрозділу, який ми створюємо спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією. Він виконуватиме бойові завдання по охороні регіону. Першочергово потребуємо громадян віком від 20 до 60 років із бойовим досвідом та військово-обліковою спеціальністю. Це можуть бути як офіцери запасу, так і рядовий-сержантський склад. Залучаємо також громадян без досвіду служби, але з тиловими спеціальностями – медиків, водіїв, будівельників, інженерів, юристів» – розповів Арап.

Для всіх членів формування передбачена відповідна підготовка та забезпечення.

«Міністерство оборони України гарантує повне забезпечення для військовослужбовців – форму, одяг, озброєння, інженерне спорядження, засоби захисту. Додаткове обладнання – дрони, засоби зв’язку й телекомунікації – допомагають забезпечувати Харківська ОВА та волонтерські організації. Також з 1 лютого військовослужбовцям було збільшено розмір місячної зарплати», – зауважив начальник обласного ТЦК.

Володимир Арап також розповів, що для охочих долучитися до лав ЗСУ відтепер діє «гаряча лінія».

«За номером 0-800-300-441 фахівці нададуть будь-яку інформацію про мобілізацію, порядок вступу до армії або проконсультують щодо даних особистого військового обліку. Дзвінки приймаємо з 09:00 до 18:00. «Гаряча лінія» діє на території Харківської області і є безкоштовною», – розповів Володимир Арап.